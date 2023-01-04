В Москве погиб промышленный альпинист, сорвавшись с крыши

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Промышленный альпинист погиб, сорвавшись с крыши школы в Москве, передает РЕН ТВ. Это произошло на улице Большая Молчанковка в центре города.

Личность погибшего уже установлена, им оказался 40-летний Денис Р. На месте работают правоохранители.

В Новой Москве с крыши ранее сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега. Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.

В Московской области 13-летний школьник погиб в результате падения на него снега с крыши. Инцидент произошел в деревне Захарково Красногорского района. Подросток скончался до приезда скорой помощи.

30 декабря прокуратура возбудила уголовное дело после падения сосульки на директора департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. Следствию предстоит установить лиц, ответственных за очистку фасада и кровли здания от снега.