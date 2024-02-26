В Москве подросток пострадал из-за мухоморов В Москве подросток съел мухоморы и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подростка госпитализировали с отравлением после того, как он съел мухоморы, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что правоохранители проводят проверку инцидента

17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы. Он признался, что вечером 25 февраля съел мухоморы, — сообщил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что три пенсионера из Кстово попали в больницу с галлюцинациями, после того как поели дома грибов. Пострадали супружеская пара и их знакомая. По предварительной информации, они отравились маринованными груздями.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге местная жительница была госпитализирована с острым отравлением ядовитыми грибами. Как выяснили специалисты, женщина съела пожаренные мухоморы с картошкой.

Ранее доктор биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до приезда врачей максимально сократить активность — лечь и постараться не вставать. Пострадавшему можно дать выпить немного холодной воды, активированный уголь или лекарство, содержащее сорбенты, это поможет справиться с токсинами. Эксперт также напомнил, что яд некоторых грибов, в частности бледной поганки, имеет отложенное действие.