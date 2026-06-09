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09 июня 2026 в 14:54

Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На севере Москвы 13-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета у него в руках, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент случился в Коптево, в доме на Большой Академической улице.

По данным РЕН ТВ, в руках у мальчика взорвалось нечто, напоминающее снаряд. По предварительной информации канала, ребенок проводил некие «химические опыты». Сейчас на месте работают профильные службы, ребенка готовят к госпитализации.

Ранее в Крыму 12-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он подобрал на улице. Инцидент случился в Советском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

До этого купюра номиналом в 1000 рублей взорвалась в нескольких метрах от ребенка в Москве. Девятилетний мальчик гулял во дворе, когда заметил банкноту. Он не стал ее поднимать и бросил сверху снег, после чего через несколько секунд раздался хлопок.

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