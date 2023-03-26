В Москве подожгли Range Rover чиновницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночью в центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover, сообщает РЕН ТВ. Машина загорелась во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице. По предварительной информации, злоумышленник облил внедорожник горючей жидкостью и поджег. По словам очевидцев, впоследствии огонь перекинулся на соседний автомобиль.

Из-за поджога пламя перекинулось на соседний автомобиль Kia, который тоже сгорел, — сообщил источник.

По данным РЕН ТВ, Range Rover может принадлежать представителю самоуправления Басманного района.

На кадрах с места, распространившихся в соцсетях, видно, что внедорожник сгорел дотла. О пострадавших не сообщается.

В феврале в Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге коллекции элитных автомобилей, принадлежащих местному гонщику. Ущерб от действий злоумышленника оценили в $1 млн. Всего сгорели 10 автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Lexus, BMW, Toyota, Porsche, Dodge и Bentley. Подозреваемым оказался иностранец, его отправили на два месяца в СИЗО.

Вечером 25 марта автомобиль Audi в Москве на улице Нижние Мневники влетел в матчу городского освещения. Сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек. Машина превратилась в груду искореженного металла.