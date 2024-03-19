В Москве под такси провалился асфальт

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В районе Гольяново в Москве под автомобилем такси провалился асфальт, сообщил Telegram-канал «Гольяново Измайлово Ивановское». Участок дороги перекрыт, место аварии огородили железным забором.

Провал грунта произошел утром во вторник, 19 марта. Водитель такси двигался со стороны двора дома по Щелковскому шоссе, когда под автомобилем внезапно провалился асфальт.

Ранее массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на пересечении Октябрьской магистрали и Каменской улицы в центре Новосибирска. Один из участников столкновения, водитель Porsche Cayenne Coupe в момент аварии вылетел из салона автомобиля на асфальт.

До этого в городе Волосово Ленинградской области грузовик врезался в автомобиль, которым управлял сотрудник МВД. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Коллега погибшего, находившаяся с ним в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Известно, что полицейские ехали на избирательный участок. Водитель грузовика не пострадал.

В Омской области ранее столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, в результате чего погибли семь человек. По предварительным данным, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у одного из грузовиков.