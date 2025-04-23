В Москве побит шестой по счету температурный рекорд Вильфанд: температура воздуха в Москве 23 апреля достигла плюс 24,5 градуса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве 23 апреля достигла плюс 24,5 градуса, превысив максимальное значение 1995 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это уже шестой по счету температурный рекорд в столице за последнюю неделю.

Очередной рекорд побит в Москве, в 15:00 температура на станции ВДНХ составила плюс 24,5 градуса. И на этом природа пока остановится по рекордам, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что 22 апреля рекорды по температуре были побиты в 16 российских городах. В частности, в список вошли Смоленск, Рязань, Курск, Орел, Воронеж, Ульяновск, Екатеринбург.

Ранее журнал Nature Communications сообщил, что резкие перепады температур не дают времени адаптироваться к жаре или холоду. Как выяснили климатологи, за последние 50 лет перепады стали наблюдаться чаще на 60% территории планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6–8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится.

До этого синоптик Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. В беседе с «Татар-информ» он отметил, что в большинстве регионов России летом ожидается температура около и выше климатической нормы.