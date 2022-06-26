В Москве платёж по льготной ипотеке снизится на 16%

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Новые условия льготной ипотеки снизят ежемесячные платежи при приобретении жилья в столице в среднем почти на 16%, рассказал ТАСС руководитель «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов. В качестве примера он привёл платёж за квартиру стоимостью в 16 млн рублей, купленную по программе льготной ипотеки.

Ежемесячный платеж по квартире стоимостью 16 млн рублей при 7% годовых составит 87 тысяч рублей против 103 тысяч рублей при 9%. <...> Снижение ставки на 2 процентных пункта приводит к уменьшению платежа на 15,5%, — пояснил эксперт.

Он отметил, что снижение ставки по данному кредиту и ежемесячного платежа позволит оживить рынок недвижимости. Это уже заметно, поскольку интерес к приобретению квартир в новостройках в столице вырос на 10–15% по сравнению с предыдущей неделей. Однако говорить о всплеске активности пока рано.

О снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% премьер-министр Михаил Мишустин объявил несколько дней назад. По его словам, данная мера не только поможет многим приобрести жилье на выгодных условиях, но и станет значительной поддержкой строительному сектору.