В Москве первокурсница устроилась на работу и лишалсь 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

HR-специалист компании по продаже питьевой воды украла у первокурсницы Московского технологического института 200 000 рублей со счета, а также оформила на девушку кредит на такую же сумму, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в БЦ «Минерал», куда студентка пришла на собеседование, где доверила телефон сотруднице отдела кадров. Та обещала сразу оформить ей через смартфон зарплатную карту.

Только через два дня студентка по дороге на стажировку заметила, что деньги с ее счета исчезли, а также появились долговые обязательства по кредиту. Девушка обратилась в полицию.

Студентка живет в городе Щербинке, что находится в составе Новой Москвы. На должности по работе с клиентами девушке обещали зарплату 100 000 рублей в месяц.

В августе сообщалось, что в первом полугодии 2023-го число краж с банковских счетов выросло на треть по сравнению с первой половиной 2022-го. Мошенники украли со счетов россиян больше 8 млрд рублей. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы — около 356,6 млн руб. Всего ЦБ зафиксировал 531,8 тыс. инцидентов.