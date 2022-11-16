В Москве потратят на переоборудование парковки в бомбоубежище 53 млн рублей В Царицыно из подземной парковки для машин сделают бомбоубежище

Фото: АГН «Москва»

В столичном районе Царицыно подземную автомобильную парковку переоборудуют в бомбоубежище, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На работы планируется потратить 53 млн рублей.

Строительные работы запланированы в жилом доме на Каспийской, построенном в 2021 году. Парковку переоборудуют в защитное сооружение для 2000 человек. В нем по правилам должны быть канализация и водопровод. Их выведут в подземный паркинг. Строительно-монтажными работами будет заниматься Мосводоканал, — говорится в сообщении.

Парковка должна быть переоборудована в бомбоубежище к маю 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в объявлениях о продаже московских квартир появился пункт о наличии бомбоубежищ в доме. Одно из таких объявлений разместил владелец трехкомнатной квартиры на «Фрунзенской».

Ранее полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы на всякий случай. По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Также Литовкин заявил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.