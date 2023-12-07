В Москве перекрыли Кутузовский проспект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД перекрыли Кутузовский проспект, автомобилисты стоят в пробке без движения больше часа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Авторы канала предполагают, что такая ситуация на дороге может быть связана с прибытием в Москву президента Ирана. В Дептрансе сообщили каналу, что пробки на дорогах Москвы не связаны с перекрытиями улиц. По данным сервиса «Яндекс. Карты» по состоянию на 14:47 мск пробки в столице составляют 7 баллов.

Вечером 26 октября загруженность дорог в Москве достигла 9 из 10 баллов. В Telegram-канале «Кровавая барыня» вечерние пробки связали с приездом в российскую столицу делегации палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком. В Telegram-канале «Осторожно, Москва» обратили внимание, что у станции «Октябрьская» не было движения на протяжении полутора часов, в пробках стояли даже машины скорой медицинской помощи.

В начале декабря метель спровоцировала серьезные пробки в Москве, а также перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье. При этом в столичном департаменте транспорта оценили дорожную ситуацию в Москве как стабильную.