В Москве перекрыли Кутузовский проспект: что случилось, при чем тут Иран В Москве перекрыли движение для автомобилей по Кутузовскому проспекту

В Москве 7 декабря временно перекрыли автомобильное движение по Кутузовскому проспекту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Что об этом известно?

Почему перекрыли Кутузовский проспект

По предварительным данным издания «Осторожно, Москва», движение по одной из центральных магистралей российской столицы может быть затруднено из-за приезда в город президента Ирана. При этом сотрудники ГИБДД пояснили, что проблемы возникли из-за разгрузки Садового кольца.

В дептрансе отметили, что проблемы с движением не связаны с перекрытиями улиц. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Москве на данный момент составляют 7 баллов.

Также в ведомстве посоветовали сегодня, 7 декабря, в вечернее время для поездок в центре города использовать общественный транспорт.

«Рекомендуем для поездок в центр использовать городской транспорт. Сегодня вечером рекомендуем выезжать после 20:00. На движение могут повлиять медленные скорости, погодные условия, мелкие ДТП, ремонтные работы на проезжей части», — говорится в Telegram-канале депранса российской столицы.

Из-за чего Москва встала в пробки 3 декабря

В Москве 3 декабря снегопад, метель и гололед спровоцировали семибалльные пробки.

По данным департамента транспорта, локальные затруднения наблюдались в основном на МКАД: на 36-м км внутренней стороны, на 31-м км внешней стороны, на 69-м км внешней стороны и на 29-м км внутренней стороны.

Также на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей.

Почему в Москве были огромные пробки 26 октября

Вечером 26 октября загруженность дорог в Москве достигла 9 из 10 баллов. По данным сервиса «Яндкес.Карты», тогда скорость потока была снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других магистралях. Движение особенно было затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, юго-востоке и северо-западе МКАД.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» вечерние пробки 26 октября связали с приездом в Москву делегации палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком.

«В Москву пожаловала делегация ХАМАС — на дорогах пробки. Видимо, важные гости», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин в этот день не планировал встретиться с членами палестинской делегации.

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