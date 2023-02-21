Центр Москвы перекрыли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве перекрыли несколько центральных улиц из-за послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Для проезда будут недоступны улицы, примыкающие к Гостиному Двору. Послание Федеральному собранию начнется в 12:00 21 февраля.

До окончания выступления президента будут недоступны для проезда и парковки участки: от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади.

20 февраля телеканал «Россия 1» рассказал о подготовке послания в Гостином Дворе. Отмечается, что глава государства будет выступать на серебристой трибуне, в полы зала вмонтировали экраны для видеороликов.

Подготовка зала длится на протяжении семи дней. Съемка будет производиться с помощью 13 камер, в помещении оборудовали почти 1,5 тысячи мест для гостей. Помимо этого, на мероприятие пригласили живой оркестр.

Выступление президента должно было пройти еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.