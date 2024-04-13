В Москве перекрыли Брюсов переулок из-за пожара Дептранс: Брюсов переулок временно перекрыт из-за возгорания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве произошел пожар по адресу: Брюсов переулок, 7, из-за чего движение по переулку в настоящий момент полностью перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. На месте работают оперативные и экстренные службы. Жителей столицы призвали выбирать альтернативные маршруты следования.

В связи с возгоранием по адресу: Брюсов переулок, 7, движение по переулку перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился утром 28 марта в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

В конце марта пожар вспыхнул в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Очаг возгорания находился на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в одноэтажном трехквартирном доме в поселке Ис Свердловской области. В результате инцидента погибли трое детей и их мать. Огонь охватил площадь 90 квадратных метров. При этом шесть жильцов смогли самостоятельно выбраться из горящей постройки до прибытия спасателей.