В Москве перекроют часть улиц во время выступления Путина 14 декабря Дептранс: 14 декабря в Москве перекроют улицу Ильинку из-за выступления Путина

В Москве 14 декабря временно перекроют улицы Ильинка и Варварка из-за проведения прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщает столичный дептранс. В частности, там будет полностью закрыто движение автомобилей и недоступна парковка. Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

С 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на: улице Ильинка от Новой площади до Красной площади; улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 12 и 13 декабря занимается подготовкой к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. В этом году прямая линия пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы смогут задать как представители прессы, так и жители страны. Мероприятие состоится 14 декабря и станет первым с 2021 года. По мнению Пескова, число обращений к Путину на прямую линию превысит 1 млн.

До этого Песков сообщал, что жители России продолжают присылать обращения к президенту перед его прямой линией. С некоторыми из них Путин уже ознакомился. Отмечается, что в некоторых из них граждане просили его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все вопросы систематизируются и отправляются в разные блоки, отмечали в Кремле.