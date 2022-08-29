В Москве задержали более ста человек на «VIP-автопробеге» МВД: полиция задержала более ста участников автопробега «богатых и успешных» в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Более 100 человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Судом принято решение об административном аресте организатора мероприятия сроком на 15 суток.

Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», — говорится в сообщении.

Добавляется, что машины нарушителей поместили на спецстоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме, отмечают в главке.

В воскресенье днем сотрудники полиции пресекли несогласованный автопробег спорткаров в центре Москвы. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, организаторы планировали поместить наклейки «Богатые и успешные». Среди задержанных оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской и соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков.

Также на мероприятии для золотой молодежи заметили инвестора первой российской школы инвестиций для девушек Люзию Игнатову. Кроме того, на тусовке засветился резидент закрытого бизнес-клуба Club 500 Кирилл Замковой и владелец компании «Текстильная лавка» Евгений Осколков.