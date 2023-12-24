Lamborgini насмерть сбила мужчину в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве девушка на Lamborgini Urus насмерть сбила человека, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает пресс-служба дептранса. ДТП произошло на Ленинградском шоссе.

На Ленинградском шоссе (в районе дома № 19) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в дептрансе.

Движение на Ленинградском шоссе незначительно затруднено на участке, где произошло ДТП. Известно, что автомобиль принадлежит 33-летней девушке.

Ранее 24 декабря в Москве 23-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура. Попавший под колеса иномарки мужчина скончался на месте. ДТП произошло на улице Поляны, возле дома № 5. Прокуратура Юго-Западного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Судя по фото, опубликованному ведомством, лобовое стекло не выбито, но полностью потрескалось от столкновения с человеком.