В Москве пенсионер упал с дерева, пытаясь спасти кота

Фото: shutterstock.com

В Москве пенсионер упал с дерева и сломал ребра, решив спасти кота, сообщает «Царьград». Он залез на дерево, подстраховавшись веревкой, но сорвался с большой высоты.

В Москве пенсионер, решивший спасти кота, попал в «Склиф». Сердобольный пенсионер раньше работал промышленным альпинистом и решил снять кота с дерева, подстраховавшись верёвкой. Через некоторое время верёвка оборвалась, не выдержав веса мужчины, и он упал на землю с высоты 5 метров, — говорится в сообщении.

Свидетелем падения стала проходившая мимо пенсионерка, которая и вызвала скорую. В результате происшествия несостоявшемуся спасателю поставили диагноз «пневматоракс», зафиксировали переломы шести ребер и направили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее на Кубани волонтеры нашли 82-летнего пенсионера Виктора Ещенкова, пропавшего в лесу шесть дней назад. Все это время изнуренный мужчина скитался по лесу один, без еды и воды. По словам родственников, дедушка вышел на привычную прогулку в лес и не вернулся. Спустя три часа после его ухода, родные забили тревогу, так как знали, что дедушка плохо ориентируется в пространстве. Они принялись искать пенсионера сами, а после к поискам подключились еще сотни волонтеров отряда «ЛизаАлерт».