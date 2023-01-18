В Москве парень и девушка погибли после падения с 22 этажа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следователи Москвы работают на месте гибели двух молодых людей в районе Северное Бутово на улице Знаменские Садки. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, смерть подростков наступила после падения с высоты 22 этажа.

Личности погибших устанавливают. По предварительной информации, они могли быть несовершеннолетними, возраст парня и девушки — около 16 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее врачи Можайской центральной районной больницы спасли молодого человека, попавшего под поезд. Он поступил к медикам с сочетанной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей правого предплечья, осколочной раной правой лопаточной кости и обширной раной правого плеча с размозжением. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пострадавшему произвели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique на улице Малые Каменщики в Таганском районе нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее личность — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Сколько тело пролежало в номере, неизвестно.