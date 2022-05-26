Парашютисты спрыгнули с недостроенного колеса обозрения в Москве Парашютисты спрыгнули со строящегося колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

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В столице четверо экстремалов забрались на строящееся колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ и прыгнули с парашютом. Судя по опубликованным в Telegram кадрам, приземление прошло успешно, однако сообщается, что внизу искателей приключений встретили сотрудники полиции.

В 2019 году Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения «Солнце Москвы», которое должно стать крупнейшим в Европе. Его высота составит 136 метров. Аттракцион будет оборудован 30 закрытыми кабинами на 20 человек каждая, в том числе тремя — для ВИП-клиентов.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение штрафа для «зацеперов» до четырех тысяч рублей. Зацепинг — это проезд снаружи поездов и трамваев. В данный закон не вносили изменения в течение 20 лет. Ранее размер штрафа составлял 100 рублей.