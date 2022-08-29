В Москве ожидается жаркая погода до +29 ºС и гроза МЧС: в Москве ожидается жаркая погода до +29 ºС и гроза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29 августа в Москве ожидается жаркая погода до +29 ºС и гроза, сообщает МЧС. Отмечается, что в этот день сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. По данным синоптиков, предстоящая неделя ознаменуется резкой сменой климатических сезонов. С понедельника начинается циклоническая депрессия с небольшими дождями.

29 августа 2022 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха +27–29 ºС. Переменная облачность Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, юго-восточный, 2–7 м/с, днём южный 5–10 м/с, — указано в сообщении ведомства.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода в столице продержится до конца августа. Но потом в одночасье лето сменится осенью. По ее словам, последним самым жарким днём для Москвы станет 30 августа, когда через столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым ветром. Температура воздуха понизится до 24–29 градусов.