В Москве ожидается сильный туман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в Москве ожидается сильный туман, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Видимость на дорогах будет составлять до 300-500 метров.

В ближайшие 1-2 часа и до утра 24 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров, — говорится в сообщении.

Метеоролог Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в понедельник, 24 октября, в Москве ожидаются заморозки, а на следующий день возможно выпадение небольшого количества снега. Температура воздуха в столице при этом опустится на 5–6 градусов. По его словам, 25 октября столбик термометра покажет четыре-пять градусов. Собеседник добавил, что также ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер.

Ранее Шувалов дал прогноз на конец рабочей недели в Москве. Он рассказал, что пятница и суббота в метеорологическом смысле будут спокойными, однако в воскресенье в столицу придут проливные дожди. По словам синоптика, столбики термометров покажут шесть — восемь градусов.