В Москве ожидается сильный ливень Власти Москвы: за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшие двое суток в Москве может выпасть до 70% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он отметил, что всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков.

По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы, — сказал Бирюков.

В Москве 26 июля прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

26 июля из-за ливневых дождей в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также были затоплены некоторые улицы в центре города.

Днем в столице из-за тропического ливня стало темно, как поздним вечером. На видео очевидцев показано темное небо и дороги, залитые водой настолько, что от едущих машин расходятся небольшие волны. По информации Telegram-канала «Первый Московский», в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

До этого синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы «погодный сюрприз». Он рассказал, что 26 и 27 июля в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей недели.