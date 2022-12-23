В Москве ожидается резкое похолодание «Фобос»: 25 декабря температура воздуха в Москве опустится до минус 11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 25 декабря в Москве ожидается резко похолодание, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Температура воздуха понизится до минус 11 градусов. 23 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура составит плюс 1 — плюс 3 градуса. На следующий день похолодает до минус 6 — минус 8.

В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья до минус 7 — минус 9 градусов в столице и от минус 6 до минус 11 — по области, — сказал Синенков.

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому Новый год тоже будет холоднее, чем обычно. Последние новогодние праздники, напомнил специалист, были достаточно теплыми, но этот год станет исключением. Жителям и гостям столицы нужно готовиться к морозной погоде, отметил Леус.

По его словам, в Москве уже «перевыполнена» декабрьская норма осадков, хотя прошла только половина месяца. В городе накопилось много снега, который не успевает таять.