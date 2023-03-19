В Москве ожидается гололедица и до 3 градусов тепла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Переменная облачность и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 19 марта. Столбик термометра поднимется до плюс трёх градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура составит от одного до трёх градусов тепла, а следующей ночью похолодает до минус семи градусов. Ветер ожидается юго-восточный и южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление не поднимется выше 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье 19 марта максимальная температура воздуха составит четыре градуса тепла, хотя местами она не превысит одного градуса мороза. В ночь на понедельник в регионе похолодает до минус восьми градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве теплая погода ожидается с 20 марта. По его словам, воздух будет прогреваться до плюс 7–9 градусов. Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, рассказал ученый.