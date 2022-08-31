Москвичей предупредили о резком похолодании и дожде с грозой Гидрометцентр: 31 августа в Москве ожидается похолодание и дождь с грозой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31 августа в Москве ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада, следует из сообщения, опубликованного на сайте Гидрометцентра России. Температура воздуха опустится до +20ºС, местами ожидается дождь, гроза и ветер до 17 м/с.

В среду, 31 августа ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Ночью дождь ожидается небольшим. Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, днем температура повысится в Москве только до +20, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.

Ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на европейской территории России первого сентября может выпасть снег.