В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера ММДМ сообщил об отмене творческого вечера телеведущего Владимира Познера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

В Москве отменили творческий вечер журналиста и телеведущего Владимира Познера. Мероприятие было запланировано на 8 апреля. Об этом сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено, — говорится в сообщении.

Причины отмены не указаны. Зрителям предлагается вернуть билеты и получить назад деньги.

В анонсе мероприятия говорится, что Познер планировал поделиться со зрителями своим мнением по актуальным вопросам современности. Предполагалось, что встреча пройдет в двух частях и будет состоять из монолога журналиста и ответов на вопросы публики.

Познер ранее заявил, что ему стыдно за представителей своей профессии, которые занимаются искажением реальной картины событий. В ходе выступления на конференции Ubiquity University, прошедшей 27 февраля, он подчеркнул, что лживые журналисты, распространяющие пропаганду в худшем смысле этого слова, попадут в ад.

В ответ на это депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что никто давно не питает иллюзий насчет телеведущего, поэтому его заявление о лживых журналистах получилось довольно показательным.