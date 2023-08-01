В Москве отменили открытие урбанистического форума из-за атаки дронов ВСУ

Фото: Moscow Urban Forum

Организаторы урбанистического форума в московских Лужниках отменили торжественное открытие мероприятия из-за атаки дронов ВСУ на «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мэр российской столицы Сергей Собянин должен был принять участие в церемонии, однако он не приехал.

После ночных событий в «Москва-Сити» Собянин не приехал открывать МУФ (московский урбанистический форум. — NEWS.ru). Открытие сначала перенесли, а потом вовсе отменили, — рассказали участники форума.

В свою очередь издание MSK1.ru сообщает, что площадки форума на стадионе «Лужники» и в Гостином дворе работают в штатном режиме, однако мероприятия для журналистов были отменены. Предполагается, что они пройдут 2 августа. Уже в пятницу, 4 августа, заработает площадка МУФ в парке «Зарядье», позже откроется площадка в «Манеже».

Украинские беспилотники атаковали Москву в ночь на 1 августа. По данным Министерства обороны России, два беспилотника были сбиты системами ПВО, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон попал в башни IQ-квартала, они получили повреждения, однако несущие конструкции остались целы. Пострадавших в результате инцидента нет.