В Москве отменили концерты Anacondaz, «Несчастного случая» и Манижи

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Манижа

Московская концертная площадка «ГлавClub» отменила концерты групп Anacondaz, «Несчастный случай» и певицы Манижи, сообщается в Telegram-канале клуба. Причиной, по словам организаторов, стало «давление госорганов».

После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС, — говорится в сообщении.

Ранее певица Манижа заявила в интервью газете «Коммерсант», что не поддерживает политику властей РФ, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой», а в социальных сетях распространялись призывы с требованием отменить выступления Манижи в связи с ее позицией.

Впоследствии исполнительница сообщила в своих соцсетях, что ее выступление на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.