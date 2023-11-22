В Москве отменили и задержали почти 30 авиарейсов «Яндекс Расписания»: в московских аэропортах отменили и задержали 30 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в трех аэропортах произошла отмена и задержка 27 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания». Причина массового изменения времени вылета самолетов не уточняется.

По информации сервиса, восемь авиарейсов задержали в Шереметьево. Вылеты девяти воздушных судов задержали в Домодедово, еще два отменили. Во Внуково отменили четыре авиарейса, перенесли еще четыре. Данных о сбоях в расписании международного аэропорта Жуковский нет.

Ранее в аэропорту Внуково пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета после шутки о бомбе. Инцидент произошел, когда граждане уже расселись на борту и ожидали вылета. По предварительным данным, о взрывном устройстве пошутил один из пассажиров во время посадки, однако бортпроводники юмора не оценили. Почти 200 человек попросили покинуть самолет в ожидании повторной проверки безопасности.

Вылет рейса Москва — Новосибирск ранее задержали из-за пьяного пассажира. По словам очевидцев, мужчина зашел на борт самолета авиакомпании «Победа» и отказался пристегнуть ремни безопасности перед вылетом. Дебошира пришлось выводить из салона воздушного судна сотрудникам полиции.