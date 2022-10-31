В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах отменили 16 рейсов, свидетельствует информация сервиса «Яндекс.Расписания». Еще 15 вылетов были задержаны из-за погодных условий.

Так, во Внуково задержали шесть рейсов и отменили четыре. В Домодедово было задержано отправление трех самолетов. В Шереметьево задержали шесть рейсов, при этом отменив 12.

По информации «Москвы 24», тем самолетам, которым дали добро на вылет, проводят обязательную противообледенительную обработку.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что текущая рабочая неделя в столице будет холодной: температура в Москве составит не более трех — пяти градусов. С 31 октября в Москве начнутся сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также ожидается гололед.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что погода станет налаживаться ближе к среде. По его словам, в течение недели температура воздуха днем будет держаться на уровне от нуля до плюс пяти градусов.