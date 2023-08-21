В Москве отменили экскурсии по коллекторам после пропажи диггеров

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В Москве приостановили проведение экскурсий по подземным коллекторам после пропажи диггеров во время сильного ливня 20 августа, сообщает Telegram-канал «112». На данный момент найдены тела трех членов экскурсионной группы.

По данным канала, организаторы экскурсий вернули деньги за купленные ранее билеты.

20 августа экскурсионная группа отправилась в подземный коллектор в районе Неглинки. По предварительным данным, в экскурсии участвовали руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, их 18-летний родственник Глеб Лагашин и его подруга, по коллектору группу вел гид. После ливня связь с группой пропала, родственники членов группы обратились в полицию.

Сначала спасатели достали из Москвы-реки тела двух человек, участвовавших в экскурсии — 17-летнего молодого человека и 15-летней девушки. Погибшие были обнаружены у парка «Зарядье». Позднее обнаружили тело еще одной школьницы. Подростки являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

До этого сообщалось о пропаже десяти человек, занимавшихся спортивным ориентированием в пещерах Сьяны в Домодедово. В составе экскурсионной группы были в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они пошли в пещеры с одним из родителей. Позднее членов туристической группы обнаружили живыми. Никто из членов туристической группы не пострадал.