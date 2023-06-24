В Москве отменены все массовые мероприятия

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве отменены все массовые мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он отметил, что это связано с введением режима контртеррористической операции. Также стало известно, что МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади.

В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему, — написал мэр.

Национальный антитеррористический комитет до этого сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и области введен режим контртеррористической операции.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Министерство обороны РФ заявляло, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.