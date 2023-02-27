В Москве открыт единый центр поддержки участников СВО и их семей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сергей Собянин и Татьяна Голикова

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Береговом проезде единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. По словам мэра, которые приводит РИА Новости, в новом центре можно получить все услуги, начиная от психологической помощи, юридической поддержки и направления на реабилитацию до получения образования и помощи в поиске работы. Он напомнил, что эта работа ведется в столице с октября прошлого года.

Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО, — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что в ближайшее время подпишет указ во исполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, призвавшим помочь участникам СВО и их семьям в скорейшем возвращении к мирной жизни. По его словам, боевые действия на Украине не означают отказа от планов на будущее, и президент «послал прямо противоположный сигнал», обозначив задачи по развитию различных сфер на долгосрочную перспективу.