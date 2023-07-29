В Москве открыли пять новых выделенных полос для общественного транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Москвы запустили движение по пяти новым выделенным полосам для общественного транспорта, протяженность которых составляет 4,96 км, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Новые участки появились на проспекте Андропова, Хорошевском мосту, Ярцевской и Таманской улице, а также на Капотне и улице Свободы.

Сегодня открыли пять новых постоянных выделенных полос для городского транспорта. Общая протяженность выделенок — 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов, — говорится в сообщении.

20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке, который называется «Киевский — Сердце столицы». Осенью планируется увеличить дальность маршрута, власти возведут еще пять причалов, а конечной остановкой будет «Парк Фили». По реке курсируют электросуда, проезд можно будет оплатить картой «Тройка».

Ранее Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4.