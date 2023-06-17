В Москве открыли купальный сезон: как не утонуть и не заразиться в воде В столице девять санкционированных мест для купания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики заявили о наступлении летней погоды и начале купального сезона в Москве. Какие правила нужно соблюдать, чтобы отдых получился приятным и безопасным, как не утонуть и не заразиться в водоеме, чего категорически нельзя делать в воде — в материале NEWS.ru.

Какая температура воды в Москве-реке

«К выходным вода в Москве-реке прогреется до плюс 19–21 градуса, а это как раз тот температурный минимум, с которого открывается купальный сезон», — говорится в сообщении Центра «Фобос».

Синоптики уточняют, что позднее температура воздуха может понизиться — до плюс 20–25 градусов, но это не отразится на температуре воды.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чего нельзя делать на водоеме

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал NEWS.ru о правилах поведения на воде в купальный сезон. В первую очередь нужно обратить внимание, оборудован пляж или нет. Наибольшую опасность представляют «дикие» пляжи. Если береговая территория оснащена, значит, в этом месте исследовано дно и должны присутствовать спасательные службы.

Эксперт назвал основные правила поведения во время отдыха в купальный сезон.

Чего нельзя делать:

подплывать близко к технике (лодкам, катерам, гидроциклам);

заплывать за буйки — иначе спасатели рискуют не успеть помочь человеку;

нырять под воду, долго там находиться;

время нахождения в воде не должно превышать пяти–десяти минут;

купаться на голодный желудок — силы могут быстро закончиться;

играть в воде в игры, которые подразумевают захваты;

заходить в воду в алкогольном опьянении;

заводить в воду животных — они могут вести себя неожиданно;

оставлять детей без надзора, разрешать им купаться без взрослых;

надевать украшения — они могут за что-нибудь зацепиться.

Макеев добавляет, что даже на оборудованных пляжах нужно соблюдать правила ныряния — нельзя прыгать в воду вниз головой, только ногами. В незнакомых местах нырять категорически запрещается.

Почему нельзя резко нырять после длительного пребывания на солнце

Председатель Всероссийского общества спасения на водах «Восвод» Сергей Михайлов обращает внимание, что после длительного пребывания на солнце заходить в воду надо аккуратно, постепенно. Нельзя сразу нырять: из-за перепада температур может случиться спазм сосудов головного мозга.

«Это опасно, потому что можно потерять сознание — в воде это летальный исход. Чтобы этого не было, надо зайти спокойно, привыкнуть к воде, потом нырять», — поясняет он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где безопасно купаться в Москве

Мэрия Москвы опубликовала разрешенные зоны для купания в столице. Их девять:

пляж «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, дом 44);

пляж «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31);

пляж «Динамо» (Ленинградское шоссе, дом 39);

Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект);

озеро Черное (Зеленоград, 6-й микрорайон);

Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон);

Путяевский пруд № 1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек);

зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12).

Роспотребнадзор контролирует качество воды. Если ее состояние ухудшается, пляж закрывается для купания до нормализации показателей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем можно заразиться в воде

Врач Лев Авербах рассказал NEWS.ru, что в водоемах можно заразиться кишечной палочкой. Для детей опасность больше, они меньше следят за гигиеной, вода нередко попадает им в рот.

«Просто надо купаться в разрешённых водоёмах. Если Роспотребнадзор разрешил купаться в определённых водоёмах, значит, там содержание кишечной палочки ниже нормы или в норме», — утверждает он.

Есть риск заразиться конъюнктивитом при попадании воды в глаза. Но такая вероятность снижается, если купаться в разрешенных местах.

Как не утонуть

В МЧС сообщили, что последние пять лет число погибших в воде детей не снижается, несмотря на принимаемые меры. Чаще всего дети тонут, когда находятся на водоемах без присмотра взрослых. Еще одной причиной трагедии становится купание в необорудованных местах.

Спасатели предупреждают, что нередко люди гибнут из-за неправильной эксплуатации маломерных судов.

«Отправляясь на маломерном судне на прогулку по воде, надевайте спасательные жилеты — это увеличит шансы на спасение при нештатной ситуации. Алкоголь и отдых на воде несовместимы. Управление маломерным судном в алкогольном опьянении грозит лишением прав на два года или штрафом», — заявляют в МЧС.

В ведомстве добавили, что в России три тысячи задекларированных пляжей, половина из них уже открыты. Инспекторы также выявили 2,5 тысячи необорудованных пляжей, после проведенной работы 180 из них стали безопасными для купания.

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