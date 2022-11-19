В Москве отец избил девочку за воровство, после чего та попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве отец избил 11-летнюю девочку за воровство, после чего та оказалась в больнице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В настоящее время семью проверяет полиция.

Инцидент произошел несколько дней назад, о нем стало известно после того, как девочка пришла в детскую городскую поликлинику. Осматривавший ее врач диагностировал у пятиклассницы ушибы по всему телу от головы до ног. Школьница рассказала врачам, что пострадала от рук отца — эту информацию сразу передали полиции.

Сотрудники правоохранительных органов приехали к родителю девочки домой — в квартиру в Сокольниках. Отец не отрицал, что избил ребенка, а свой поступок объяснил тем, что хотел наказать дочь за воровство. По словам мужчины, родители одноклассников дочери показали ему видео, на котором девочка крадет телефон у мальчика.

Ранее в одном из дворов подмосковного города Пушкино пьяный водитель посадил несовершеннолетнюю дочь за руль своей машины. Девочка тронулась с места и зацепила проезжающий мимо автомобиль, мужчина ударил ее по лицу, из-за чего ребенок упал на асфальт. Прокуратура Подмосковья организовала проверку после появления видеозаписи в СМИ.