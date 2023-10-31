В Москве осудили террориста по делу о подготовке взрыва на Лубянке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавших взрыв на Лубянке, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там отметили, что Хаитов признал свою вину, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке.

В открытом судебном заседании во Втором Западном окружном военном суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении Хаитова Мероба Киемидиновича, который полностью признал вину, деятельно содействовал раскрытию преступления и дал показания на остальных шестерых фигурантов, — подчеркнули в пресс-службе.

Три года Хаитов должен отбыть в тюрьме, а оставшиеся девять лет проведет в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил фигуранту дела штраф в размере 500 тысяч рублей. Следующее заседание состоится 1 ноября.

26 октября Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Привести план в исполнение должен был смертник, которого тоже будут судить. Также они намеревались казнить всех, кто попадется им на пути, после чего потребовать вывода российских войск из Сирии.

Известно, что все фигуранты дела до задержания были разнорабочими в Москве, подрабатывали на стройке и в курьерской службе. Пятеро из них признали свою вину, однако их родственники уверены, что такие показания были даны под давлением. Адвокаты подсудимых считают дело против своих подопечных политизированным и якобы спровоцированным сотрудниками российских спецслужб.