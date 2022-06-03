В Москве осудили финансировавшего терроризм иностранца, которому помог ЕСПЧ В Москве осудили финансировавшего терроризм иностранца, за которого заступался ЕСПЧ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Узбекистана Жавохир Эшонкулов, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осуждён в Москве на восемь лет колонии за финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении него уже вступил в силу.

Иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2013 года Эшонкулов был объявлен в международный розыск, будучи причастным к вербовке и переправке боевиков в Афганистан и Пакистан. При этом попытки российской стороны экстрадировать его в Узбекистан были заблокированы ЕСПЧ. В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками ФСБ за финансирование «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее в Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сотрудниками ведомства были задержаны пять выходцев из Центральной Азии, один из которых добровольно финансировал террористов, а остальные не сообщили об этом в правоохранительные органы. Признанный виновным в финансировании терроризма был осужден на восемь лет тюрьмы и колонии строгого режима, остальные приговорены к денежным штрафам.