В Москве осудили бизнесменов по делу о хищениях на космодроме Восточный Двум коммерсантам дали по пять лет колонии за хищения на космодроме Восточный

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Замоскворецкий районный суд Москвы назначил по пять лет общего режима двум коммерсантам по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Речь идет об Алике Алексаняне и Баграте Мирзояне. Первого признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второго — в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Замоскворецкий районный суд города Москвы провозгласил приговор генеральному директору ООО «Респект-СМ» А.Г. Алексаняну и генеральному директору ООО «БАВАЛЬ» Б.Л. Мирзояну <...> Гражданский иск удовлетворен частично, — говорится в сообщении.

Суд установил, что возглавляемая Алексаняном компания «Респект-СМ» должна был выполнить работы по завершению строительства в ЗАТО Циолковский. Но, получив аванс в 700 млн рублей, фирма выполнила работы лишь на 100 млн рублей, при этом еще 60 млн исчезли. Следствие выяснило, что компания Алексаняна похитила деньги при содействии фирмы «Баваль», возглавляемой Мирзояном.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Роскосмоса и замглавы департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков, который подозревается в хищении свыше 600 млн рублей, сбежал из России. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца.