В Москве осудили бизнесмена за госизмену В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и торговлю оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима предпринимателя из Подмосковья Ахатжона Зохидова, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Бизнесмена признали виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия.

Приговором Московского городского суда Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду оружия). По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что материалы уголовного дело содержат секретную информацию, поэтому оно было рассмотрено в закрытом от публики и журналистов режиме. Известно только то, что Зохидов был задержан и арестован в сентябре прошлого года.

Ранее в Крыму к 15 и 16 годам колонии строгого режима приговорили двух граждан Украины за шпионаж. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну.

Также сообщалось о задержании жительницы Забайкалья по подозрению в госизмене. По предварительным данным, женщина передавала украинским спецслужбам информацию о перемещениях российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.