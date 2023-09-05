В Москве оставленный без присмотра трехлетний ребенок напился уксуса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трехлетний мальчик оказался в больнице после того, как напился дома уксуса, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Москве. Ребенка оставили бабушке, но той стало плохо. Пока пенсионерку осматривал приехавший врач, внук добрался до бутылки с уксусом.

После инцидента ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у мальчика химический ожог полости рта. О повреждении внутренних органов не сообщается. Вероятно, мальчик не успел проглотить жидкость. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее в Ленинградской области двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как попробовала ядовитый гриб на даче. До этого в Калининграде пятилетний мальчик оказался в больнице с отравлением. Врачи поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». За день до этого ребенок вместе с родителями был в гостях, где они ели мясо и консервированные грибы. Последние, по мнению медиков, и стали причиной отравления.

В Краснодарском крае в результате отравления скончался 1,5-месячный ребенок. В региональном управлении Следственного комитета России установили, что младенец надышался парами ядовитых таблеток, которыми отец семейства травил крыс.