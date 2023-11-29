В Москве орудуют икорные мошенники SHOT: в Москве мошенники обманывают покупателей красной икры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции разыскивают так называемых икорных мошенников, которые за пару недель обманули около 10 жителей столицы, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, злоумышленники предлагают покупателям приобрести в интернете рыбные деликатесы, после чего пропадают с деньгами.

Как передает канал, с заявлением в полицию обратились несколько москвичей. Они рассказали, что увидели в социальных сетях группу по продаже икры. Администраторы предлагали оформить заказ в личных сообщениях, после чего нужно было заполнить форму и перевести деньги на счет.

По словам одного из пострадавших, он перевел поставщикам 45 тысяч рублей за красную икру, которую должен был привезти курьер, но в итоге тот перестал выходить на связь. Другая жительница столицы скинула мошенникам 17 тысяч рублей за рыбные деликатесы, но в результате они оборвали с ней связь и удалили переписку в соцсетях.

Ранее телефонные мошенники заставили москвича перевести им более 700 тысяч рублей. Злоумышленники использовали уже типичную схему, запугивая жертву, что его деньги находятся в опасности. После того как мужчина перевел все свои сбережения, они позвонили ему и попросили исполнить гимн России, а затем написали СМС-сообщение с текстом «спасибо за деньги».