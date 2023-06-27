В Москве оренбуржец выпал из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы из окна девятого этажа жилого дома на Краснобогатырской улице выпал 23-летний житель Оренбурга, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Молодой человек погиб на месте.

По данным канала, оренбуржец гостил у бабушки. Известно, что у него была диагностирована шизофрения, но недавно он прекратил прием назначенных психиатром препаратов.

20 мая в Москве на улице Удальцова был обнаружен труп мужчины. Рядом с телом обнаружен нож.

19 мая в Санкт-Петербурге в номере одного из отелей Петроградского района сотрудники обнаружили труп 38-летней беременной женщины с перерезанным горлом. Под окнами гостиницы также обнаружили мужчину, который выпал из окна седьмого этажа, но остался жив. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Психиатр Диана Кузьмина отмечала, что заболевание шизофренией на начальном этапе может проявляться безобидными причудами, которые окружающие не будут воспринимать серьезно. Позже появляется желание удалиться от общества и потеря интересов. Уже с развитием болезни у человека появляются галлюцинации, а речь начинает походить на бред.