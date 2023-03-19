В Москве около «Открытого пространства» задержали журналистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве около коворкинга для активистов и активисток гражданских проектов «Открытое пространство» были задержаны корреспондентка «Соты» Лилиан Рубцова и журналист RusNews, сообщает Telegram-канал SOTA. В здании проходила презентация книг политзаключенной Саши Скочиленко.

Лилиан успела передать редакции несколько видеозаписей с места событий и сообщить, что ее «затаскивают внутрь», после чего пропала со связи.

Мероприятие посетили около 30 человек, сообщает Telegram-канал «Агентство.Новости». На презентации были представлены три комикса, которые издала группа поддержки арестованной художницы в 2022-2023 годах: «Книга о депрессии», «Заметки о депрессии» и «Что такое мания». Отмечается, что участники встречи обсуждали проблемы психологического просвещения и творчество Скочиленко.

Спустя полтора часа после начала мероприятия в помещение зашли около восьми силовиков. Люди в черных масках и одежде с крупной надписью «МВД» уложили двух девушек лицом в пол, а остальных участников встречи попросили покинуть помещение, после чего выключили трансляцию.

Рубцова и журналист RusNews перестали выходить на связь. ОВД-инфо (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что в «Открытое пространство» выехал адвокат Максим Овчинников.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, вышедшего на пикет с плакатом, на котором изображен кот Леопольд из советского мультфильма и нанесена надпись «Давайте жить дружно». Пока петербуржца вели к служебной машине, уличный музыкант на фоне исполнял песню «Город золотой» из репертуара группы «Аквариум».