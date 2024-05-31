В Москве охранника магазина ударили ножом из-за трех пачек роллов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве охранник магазина «Вкус Вилл» в торговом центре «Астория» получил удар ножом в живот, когда попытался задержать вора с тремя коробками роллов, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 29 мая.

Днем в среду один посетитель вошел в торговый зал, взял с полки три упаковки с роллами и мимо кассы отправился на улицу. Сторож продуктового бросился за нарушителем. На улице вора с провизией ждали два товарища. Один из них и ударил охранника ножом.

После трое мужчин сели в автобус и ретировались. Но в полицию о них сообщили другие пассажиры, ставшие свидетелями преступления. Вскоре двоих подозреваемых задержали. Среди них оказались 27-летний москвич и 35-летний уроженец Челябинской области. Пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В апреле на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.