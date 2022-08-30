В Москве охранник института РАН отметил день рождения угоном машины

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В Москве охранник института археологии РАН угнал Mercedes-Benz GLS 450, принадлежащий одному из сотрудников учреждения. Задержавшим его полицейским он пояснил, что таким образом решил отметить день своего рождения, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 28 августа. Охраннику института Даниилу Текушину пришлось встречать 22-летие на работе. Ночное дежурство он решил скрасить алкоголем, а затем захотел покататься на автомобиле одного из сотрудников, оставленном ему на хранение.

Текушин несколько часов ездил по улицам Москвыв, пока не был остановлен сотрудниками полиции. В отношении него составили протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, ему грозит привлечение к уголовной ответственности и за угон.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Москвы угнал автомобиль Audi, чтобы поехать на нем на море. Он смог доехать до города Чехова, где был задержан полиции. На допросе мужчина пояснил, что в конечной точке путешествия собирался бросить автомобиль. На него завели дело об угоне без цели хищения.