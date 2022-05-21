Офис российского TikTok в Москве обокрали на 1 млн рублей

Фото Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

В Москве неизвестные проникли в офис российского представительства TikTok на улице Большая Якиманка и вынесли дорогостоящую технику Apple на сумму более одного миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленникам приглянулись восемь часов Apple Watch, 31 айфон и четыре компьютера Mac. Сейчас следователи ищут виновников и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Неизвестные проникли в офис ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн рублей. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что замки на дверях не были повреждены. Это может говорить о том, что злоумышленники воспользовались ключом и заранее знали, где находится техника.

Ранее в Москве задержали женщину, которая подозревается в краже иконы из столичного храма. По словам настоятеля храма, образ «Взыграние младенца» был похищен во время вечерней литургии. Полицейские обнаружили пропавшую икону при обыске квартиры подозреваемой. Женщину удалось вычислить по фрагменту номера машины, на которой она скрылась с места преступления.