В Москве один человек пострадал при массовом ДТП на Алтуфьевском шоссе

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Один человек пострадал при массовом ДТП с участием семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

Семь автомобилей столкнулись в районе дома 48, к. 1 на Алтуфьевском шоссе. В результате пострадал один человек, он доставлен в ГКБ им. Боткина, — говорится в сообщении.

Из-за массовой аварии одна из четырех полос в сторону центра была перекрыта, однако позднее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение полностью восстановлено. Причины ДТП устанавливаются.

Сегодня вечером стало известно, что во Франции на севере Тулузы девять человек пострадали в результате наезда автомобиля, водитель которого пытался скрыться от полиции. Четверо пешеходов находятся в тяжелом состоянии, двое доставлены в срочном порядке в больницу Пурпан. Перед инцидентом водитель совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения и врезался в автомобиль. Полиция пыталась его арестовать, но он отказался подчиниться.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса на юге Азербайджана. По предварительным данным, еще 10 человек пострадали. На место ДТП были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц.