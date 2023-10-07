В Москве объявлено экстренное предупреждение: что с погодой, пойдет ли снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 18:00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС. Что еще известно о погоде в российской столице, когда потеплеет?

«В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в публикации ведомства.

Московский главк МЧС советует водителям транспорта снизить скорость движения и увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких маневров: обгонов, перестроений и опережений. Транспортные средства советуют парковать дальше от деревьев. Пешеходам напоминают о необходимости держаться подальше от шатких конструкций, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье в воскресенье

В ночь на 8 октября в Москве ожидается понижение температуры до 2 ºC. Синоптики не исключают выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на столичных дорогах.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 9 по 11 октября в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха днем будет от 4 до 6 градусов, а ночью может опускаться до −3. Кроме того, в этот период в российской столице будет облачно и дождливо, но осадки будут несильными.

«Это по-настоящему холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Такая погода больше характерна для конца октября — начала ноября», — рассказал синоптик NEWS.ru.

В Подмосковье в воскресенье, 8 октября, на фоне низкого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Температура составит +4–6 градусов. Будет сильный западный ветер, возможны порывы до 15 м/с.

Когда в Москве потеплеет

По прогнозам Романа Вильфанда, во второй половине недели в Москве потеплеет. Ночь на четверг еще будет холодной, но днем к центру Европейской России будет приближаться очередной циклон, и Москва окажется в теплой его части. Это значит, что воздушные массы в столицу будут поступать с юга.

В четверг ожидается повышение температуры до 10–12 градусов, а в пятницу даже до 15 градусов. А ночью столбики термометров будут показывать 6–7 градусов. В четверг и пятницу аномалия температуры станет положительной — на 2–3 градуса выше нормы.

Нужно ли переходить на зимнюю резину

Синоптик Михаил Леус предупредил, что после дождей и мокрого снега, которые обрушатся на столицу в выходные, в понедельник, 9 октября, на дорогах будет скользко.

«Понедельник будет ветреным, холодным, с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Тому, кто поедет на работу в понедельник с утра, за рулем нужно быть особенно внимательным, потому что на дорогах будет очень скользко», — заявил прогнозист.

При этом он не рекомендует автовладельцам переходить на зимнюю резину, так как в Москву скоро вернется тепло.

Роман Вильфанд пояснил, что москвичам не стоит спешить менять летнюю резину на зимнюю из-за грядущего потепления. В выходные прогнозируются гололедица и понижение температуры, однако вслед за похолоданием в российскую столицу вновь вернется теплая погода.

«Обычно, по климату, до 25 октября менять резину нецелесообразно, потому что дневные температуры высокие. Гололедица будет два дня, но она уйдет», — сказал он.

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