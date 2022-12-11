В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололедицы, передает Гидрометцентр. Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя в период до 07:00 12 декабря. Кроме того, до утра первого рабочего дня ожидается гололед и налипание мокрого снега.

«Желтый» уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными.

12 декабря в Москве также ожидается тропический дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, прольется от 23 до 33 мм осадков, что составляет 40–60% от всей месячной нормы декабря. Тишковец добавил, что в этот день будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее отметил, что 12 декабря в Москве станет самым теплым днем в этом месяце. По его словам, температура воздуха прогреется от плюс одного до плюс трех градусов, однако с теплом придут и проливные дожди, переходящие в мокрый снег.